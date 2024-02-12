Козлов Николай
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Козлов Михаил
Мать: Козлова Ксения
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1947
Сын: Козлов Владимир
Мать ребёнка: Козлова Анна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Козлов Николай
Мать ребёнка: Козлова Анна
Рождение ребёнка
02.03.1952
Сын: Козлов Александр Iii
Мать ребёнка: Козлова Анна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Анна
Ляпуново Сараевского рн Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна
Смерть
Неизвестно
г.Рязань
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома .