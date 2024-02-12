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Козлов Николай

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1894 г.р.

Жена

Дети

1947 г.р.
1950 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Козлов Михаил

Мать: Козлова Ксения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1947

Сын: Козлов Владимир

Мать ребёнка: Козлова Анна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Козлов Николай

Мать ребёнка: Козлова Анна

Рождение ребёнка
02.03.1952

Сын: Козлов Александр Iii

Мать ребёнка: Козлова Анна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Анна

Ляпуново Сараевского рн Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна

Смерть
Неизвестно
г.Рязань
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома .
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