Кравчук (Огородникова) Ефросиния Никоновна 31.12.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравчук (Огородникова) Ефросиния Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1948

Сын: Кравчук Владимир Максимович

Отец ребёнка: Кравчук Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
06.05.1955

Дочь: Бедрак (Кравчук) Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Кравчук Максим Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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