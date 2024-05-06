Кравчук (Огородникова) Ефросиния Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1948
Сын: Кравчук Владимир Максимович
Отец ребёнка: Кравчук Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
06.05.1955
Дочь: Бедрак (Кравчук) Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Кравчук Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно