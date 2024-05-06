Бедрак (Кравчук) Надежда Максимовна 06.05.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедрак (Кравчук) Надежда Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1955

Отец: Кравчук Максим Григорьевич

Мать: Кравчук (Огородникова) Ефросиния Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Динисов Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Динисов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедрак Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.08.1975

Дочь: Литвинова (Кравчук) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Динисов Сергей

Рождение ребёнка
03.02.1981

Сын: Бедрак Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Бедрак Сергей Дмитриевич

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