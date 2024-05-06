Бедрак (Кравчук) Надежда Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Динисов Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Динисов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1975
Дочь: Литвинова (Кравчук) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Динисов Сергей
Рождение ребёнка
03.02.1981
Отец ребёнка: Бедрак Сергей Дмитриевич