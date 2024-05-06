Бедрак Сергей Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедрак Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бедрак Дмитрий

Мать: Бедрак Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедрак Наталия

Развод
Неизвестно

Жена: Бедрак Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедрак (Кравчук) Надежда Максимовна

Рождение ребёнка
03.02.1981

Сын: Бедрак Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Бедрак (Кравчук) Надежда Максимовна

Смерть
Неизвестно

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