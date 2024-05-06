Бедрак Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бедрак Дмитрий
Мать: Бедрак Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бедрак Наталия
Развод
Неизвестно
Жена: Бедрак Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1981
Мать ребёнка: Бедрак (Кравчук) Надежда Максимовна
Смерть
Неизвестно