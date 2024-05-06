Кравчук Максим Григорьевич 21.01.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравчук Максим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1948

Сын: Кравчук Владимир Максимович

Мать ребёнка: Кравчук (Огородникова) Ефросиния Никоновна

Рождение ребёнка
06.05.1955

Дочь: Бедрак (Кравчук) Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Кравчук (Огородникова) Ефросиния Никоновна

Смерть
Неизвестно

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