Кравчук Владимир Максимович 26.06.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравчук Владимир Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1948

Дата смерти

18.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1948

Отец: Кравчук Максим Григорьевич

Мать: Кравчук (Огородникова) Ефросиния Никоновна

Бракосочетание
09.11.1973

Жена: Кравчук (Муляр) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
26.05.1974

Сын: Кравчук Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кравчук (Муляр) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
30.11.1977

Дочь: Кузюбердина (Кравчук) Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Кравчук (Муляр) Елена Федоровна

Смерть
18.10.2007

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