Кравчук Владимир Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1948
Дата смерти18.10.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1948
Бракосочетание
09.11.1973
Рождение ребёнка
26.05.1974
Сын: Кравчук Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кравчук (Муляр) Елена Федоровна
Рождение ребёнка
30.11.1977
Дочь: Кузюбердина (Кравчук) Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Кравчук (Муляр) Елена Федоровна
Смерть
18.10.2007