Птичкин Константин Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Птичкин Дмитрий Иванович
Мать: Птичкина Марья Федорова
Бракосочетание
11.01.1887
Бракосочетание
31.01.1899
Жена: Птичкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1902
Сын: Птичкин Иван Константинович
Мать ребёнка: Птичкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1907
Сын: Птичкин Николай Константинович
Мать ребёнка: Птичкина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно