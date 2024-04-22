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Птичкин Константин Дмитриевич

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Птичкин Дмитрий Иванович

Мать: Птичкина Марья Федорова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.01.1887

Жена: Птичкина Елизавета Лукина

Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Птичкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1902

Сын: Птичкин Иван Константинович

Мать ребёнка: Птичкина Анна Ивановна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1907

Сын: Птичкин Николай Константинович

Мать ребёнка: Птичкина Анна Ивановна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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