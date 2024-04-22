Птичкина (Чеперегина) Марья Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Птичкин Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Птичкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1868
Сын: Птичкин Акиндин Дмитриевич
Отец ребёнка: Птичкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Птичкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Аполлинария Дмитриева
Отец ребёнка: Птичкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1881
Сын: Птичкин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Птичкин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно