Птичкина (Чеперегина) Марья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птичкина (Чеперегина) Марья Федорова

Место рождения

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Чеперегин Федор Михайлов

Мать: Чеперегина Афанасья Фёдорова

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Птичкин Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Птичкин Дмитрий Иванович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1868

Сын: Птичкин Акиндин Дмитриевич

Отец ребёнка: Птичкин Дмитрий Иванович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Птичкин Дмитрий Иванович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: Аполлинария Дмитриева

Отец ребёнка: Птичкин Дмитрий Иванович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.10.1881

Сын: Птичкин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Птичкин Дмитрий Иванович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Птичкин Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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