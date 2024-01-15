Птичкина (Соколова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птичкина (Соколова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1899

Муж: Птичкин Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.02.1902

Сын: Птичкин Иван Константинович

Отец ребёнка: Птичкин Константин Дмитриевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1907

Сын: Птичкин Николай Константинович

Отец ребёнка: Птичкин Константин Дмитриевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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