Птичкина (Соколова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1899
Рождение ребёнка
14.02.1902
Сын: Птичкин Иван Константинович
Отец ребёнка: Птичкин Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.09.1907
Сын: Птичкин Николай Константинович
Отец ребёнка: Птичкин Константин Дмитриевич
Смерть
Неизвестно