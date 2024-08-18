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Потелов Алексей Трофимович

Место рождения

Якушино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

До 1923

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Потелов Трофим Аксентьевич

Мать: Потелова (Ямова) Вера Евсеевна

Якушино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.05.1880

Жена: Потелова (Савельева) Феодосия Стефановна

Жених 39 лет вторым браком, невеста 23 лет первым браком. Поручитель по женижу : д. Якушино Илья Трофимов Потелов и д. Антонов Алексей Александров Бобров. По невесте: д. Тихоново Григорий Стефанов Сав... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1893

Сын: Потелов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Потелова (Савельева) Феодосия Стефановна

Якушино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1923
В ЗАГС с 1923 записи о смерти не найдено

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