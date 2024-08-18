Потелов Алексей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиДо 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
28.05.1880
Жених 39 лет вторым браком, невеста 23 лет первым браком. Поручитель по женижу : д. Якушино Илья Трофимов Потелов и д. Антонов Алексей Александров Бобров. По невесте: д. Тихоново Григорий Стефанов Сав... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1893
Сын: Потелов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Потелова (Савельева) Феодосия Стефановна
Смерть
До 1923
В ЗАГС с 1923 записи о смерти не найдено