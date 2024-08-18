Потелова (Савельева) Феодосия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потелова (Савельева) Феодосия Стефановна

Место рождения

Тихоново

Дата рождения

1857

Дата смерти

До 1923

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Савельев Степан Петрович

Мать: Савельева Мария Прокопиевна

Бракосочетание
28.05.1880

Муж: Потелов Алексей Трофимович

Жених 39 лет вторым браком, невеста 23 лет первым браком. Поручитель по женижу : д. Якушино Илья Трофимов Потелов и д. Антонов Алексей Александров Бобров. По невесте: д. Тихоново Григорий Стефанов Сав... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1893

Сын: Потелов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Потелов Алексей Трофимович

Якушино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1923
В с 1923 ЗАГС записи о смерти не найдено

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