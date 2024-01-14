Оборинов Евлампий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оборинов Евлампий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Оборинов Семен Дмитриевич

Мать: Оборинова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оборинова Марья Генварьевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Оборинова Авдотья Евлампиевна

Мать ребёнка: Оборинова Марья Генварьевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Оборинов Василий Евлампиевич

Мать ребёнка: Оборинова Марья Генварьевна

Смерть
Неизвестно

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