Оборинов Евлампий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Оборинов Семен Дмитриевич
Мать: Оборинова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Оборинова Авдотья Евлампиевна
Мать ребёнка: Оборинова Марья Генварьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Оборинов Василий Евлампиевич
Мать ребёнка: Оборинова Марья Генварьевна
Смерть
Неизвестно