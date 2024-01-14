Оборинова Марья Генварьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Генварий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Оборинова Авдотья Евлампиевна
Отец ребёнка: Оборинов Евлампий Семенович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Оборинов Василий Евлампиевич
Отец ребёнка: Оборинов Евлампий Семенович
Смерть
Неизвестно