Оборинова Марья Генварьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оборинова Марья Генварьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Генварий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оборинов Евлампий Семенович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Оборинова Авдотья Евлампиевна

Отец ребёнка: Оборинов Евлампий Семенович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Оборинов Василий Евлампиевич

Отец ребёнка: Оборинов Евлампий Семенович

Смерть
Неизвестно

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