Оборинов Семен Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Оборинов Дмитрий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Оборинов Мефодий/Нефед Семенович
Мать ребёнка: Оборинова Степанида
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Оборинова Степанида
Рождение ребёнка
1808
Сын: Оборинов Евлампий Семенович
Мать ребёнка: Оборинова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оборинова Степанида
Смерть
1834