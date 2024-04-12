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Оборинов Семен Дмитриевич

Место рождения

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1768

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Оборинов Дмитрий

Мать: не указана

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1789

Сын: Оборинов Мефодий/Нефед Семенович

Мать ребёнка: Оборинова Степанида

Рождение ребёнка
1804

Сын: Оборинов Мирон Семенович

Мать ребёнка: Оборинова Степанида

Рождение ребёнка
1808

Сын: Оборинов Евлампий Семенович

Мать ребёнка: Оборинова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оборинова Степанида

Смерть
1834
Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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