Сураева Елизавета Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пьянзов Тимофей
Мать: Пьянзова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сураев Александр
Рождение ребёнка
30.12.1967
Дочь: Бычкова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Сураев Александр
Рождение ребёнка
24.04.1974
Сын: Сураев Александр Александрович
Отец ребёнка: Сураев Александр