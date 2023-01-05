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Сураева Елизавета Тимофеевна

Место рождения

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пьянзов Тимофей

Мать: Пьянзова Анастасия

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сураев Александр

Рождение ребёнка
30.12.1967

Дочь: Бычкова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Сураев Александр

Рождение ребёнка
24.04.1974

Сын: Сураев Александр Александрович

Отец ребёнка: Сураев Александр

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