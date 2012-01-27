Пьянзова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1949
Дочь: Якушкина Людмила Тимофеевна
Отец ребёнка: Пьянзов Тимофей
Рождение ребёнка
01.01.1955
Дочь: Бычкова Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Пьянзов Тимофей
Рождение ребёнка
06.07.1957
Сын: Пьянзов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пьянзов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лошманова Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Пьянзов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сураева Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Пьянзов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пьянзов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пьянзов Тимофей
Смерть
27.01.2012