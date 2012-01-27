Пьянзова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянзова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1949

Дочь: Якушкина Людмила Тимофеевна

Отец ребёнка: Пьянзов Тимофей

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1955

Дочь: Бычкова Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Пьянзов Тимофей

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.07.1957

Сын: Пьянзов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пьянзов Тимофей

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лошманова Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Пьянзов Тимофей

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сураева Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Пьянзов Тимофей

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянзов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Пьянзов Тимофей

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянзов Тимофей

Смерть
27.01.2012
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