Сураев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сураев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1967

Дочь: Бычкова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Сураева Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.04.1974

Сын: Сураев Александр Александрович

Мать ребёнка: Сураева Елизавета Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сураева Елизавета Тимофеевна

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