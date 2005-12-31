Пьянзов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянзов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лошманова Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Пьянзова Анастасия

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сураева Елизавета Тимофеевна

Мать ребёнка: Пьянзова Анастасия

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянзов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Пьянзова Анастасия

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянзова Анастасия

Рождение ребёнка
12.09.1949

Дочь: Якушкина Людмила Тимофеевна

Мать ребёнка: Пьянзова Анастасия

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1955

Дочь: Бычкова Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Пьянзова Анастасия

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.07.1957

Сын: Пьянзов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пьянзова Анастасия

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
31.12.2005

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