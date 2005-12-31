Пьянзов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лошманова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Пьянзова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сураева Елизавета Тимофеевна
Мать ребёнка: Пьянзова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пьянзова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пьянзова Анастасия
Рождение ребёнка
12.09.1949
Дочь: Якушкина Людмила Тимофеевна
Мать ребёнка: Пьянзова Анастасия
Рождение ребёнка
01.01.1955
Дочь: Бычкова Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Пьянзова Анастасия
Рождение ребёнка
06.07.1957
Сын: Пьянзов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пьянзова Анастасия
Смерть
31.12.2005