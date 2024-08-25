Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевченко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевченко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
29.07.1918
Сын: Шевченко Константин Иванович
Отец ребёнка: Шевченко Иван Яковлевич
Развод
1940
Смерть
Неизвестно