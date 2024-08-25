Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1885 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Босенко Иван Степанович

Мать: Наталия Григорьевна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
29.07.1918

Сын: Шевченко Константин Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван Яковлевич

Развод
1940

Муж: Шевченко Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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