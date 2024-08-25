Босенко Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Босенко Степан Stefan
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталия Григорьевна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Босенко Кирилл Степанович
Мать ребёнка: Наталия Григорьевна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Наталия Григорьевна Гавриловна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Босенко Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Наталия Григорьевна Гавриловна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Наталия Григорьевна Гавриловна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Наталия Григорьевна Гавриловна
Смерть
Неизвестно