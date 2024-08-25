Босенко Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босенко Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Босенко Степан Stefan

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босенко Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Наталия Григорьевна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босенко Кирилл Степанович

Мать ребёнка: Наталия Григорьевна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Григорьевна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Наталия Григорьевна Гавриловна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Босенко Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Наталия Григорьевна Гавриловна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Наталия Григорьевна Гавриловна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Босенко Василий Иванович

Мать ребёнка: Наталия Григорьевна Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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