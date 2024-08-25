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Шевченко Иван Яковлевич

Место рождения

село Цыбли Переяславского уезда Полтавской губернии

Дата рождения

27.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1918

Сын: Шевченко Константин Иванович

Мать ребёнка: Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна

Развод
1940

Жена: Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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