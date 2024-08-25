Шевченко Иван Яковлевич
Место рождениясело Цыбли Переяславского уезда Полтавской губернии
Дата рождения27.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1918
Сын: Шевченко Константин Иванович
Мать ребёнка: Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна
Развод
1940
Смерть
Неизвестно