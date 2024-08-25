Наталия Григорьевна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Григорьевна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босенко Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босенко Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Босенко Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босенко Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Босенко Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко (Босенко) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Босенко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Босенко Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Босенко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Босенко Иван Степанович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Босенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Босенко Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

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