Наутов Валентин Самуилович
Место рожденияЗахарьино, Ермаковский, Ярославская, Советский Союз
Дата рождения17.06.1936
Дата смерти05.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936
Отец: Наутов Самуил Иванович
Мать: Павла Яковлевна
Рождение ребёнка
26.08.1960
Сын: Наутов Андрей Валентинович
Мать ребёнка: (Букаткина) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
06.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Букаткина) Надежда Петровна
Смерть
05.01.2004
Похороны
08.01.2004