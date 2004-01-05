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Наутов Валентин Самуилович

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Место рождения

Захарьино, Ермаковский, Ярославская, Советский Союз

Дата рождения

17.06.1936

Дата смерти

05.01.2004

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936

Отец: Наутов Самуил Иванович

Мать: Павла Яковлевна

Рождение ребёнка
26.08.1960

Сын: Наутов Андрей Валентинович

Мать ребёнка: (Букаткина) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
06.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Букаткина) Надежда Петровна

Смерть
05.01.2004
Похороны
08.01.2004

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