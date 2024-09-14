Наутов Самуил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаутов Самуил Иванович

Наутов Самуил Иванович

Место рождения

Russian Empire

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Наутов Иван Васильевич

Мать: Агрофена Ивановна

Упоминание
Неизвестно
FamilySearch | Legacy NFS Source: Самуил Иванович Наутов - Memory of Someone: birth-name: Самуил Иванович Наутов
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Наутова) Екатерина Самуиловна

Мать ребёнка: Павла Яковлевна

Бракосочетание
1921

Жена: Павла Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Наутов Виктор Самуилович

Мать ребёнка: Павла Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: (Наутова) Мария Самуиловна

Мать ребёнка: Павла Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Наутов Николай Самуилович

Мать ребёнка: Павла Яковлевна

Рождение ребёнка
17.06.1936

Сын: Наутов Валентин Самуилович

Мать ребёнка: Павла Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павла Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.