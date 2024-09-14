Наутов Самуил Иванович
Место рожденияRussian Empire
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Наутов Иван Васильевич
Мать: Агрофена Ивановна
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch | Legacy NFS Source: Самуил Иванович Наутов - Memory of Someone: birth-name: Самуил Иванович Наутов
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Наутова) Екатерина Самуиловна
Мать ребёнка: Павла Яковлевна
Бракосочетание
1921
Жена: Павла Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Мать ребёнка: Павла Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: (Наутова) Мария Самуиловна
Мать ребёнка: Павла Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Наутов Николай Самуилович
Мать ребёнка: Павла Яковлевна
Рождение ребёнка
17.06.1936
Сын: Наутов Валентин Самуилович
Мать ребёнка: Павла Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павла Яковлевна
Смерть
Неизвестно