Павла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавла Яковлевна

Павла Яковлевна

Место рождения

Russia

Дата рождения

?.05.1900

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
FamilySearch | Legacy NFS Source: Павла Яковлевна - Government record: birth-name: Pavla Iakovlevna
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Наутова) Екатерина Самуиловна

Отец ребёнка: Наутов Самуил Иванович

Бракосочетание
1921

Муж: Наутов Самуил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Наутов Виктор Самуилович

Отец ребёнка: Наутов Самуил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: (Наутова) Мария Самуиловна

Отец ребёнка: Наутов Самуил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Наутов Николай Самуилович

Отец ребёнка: Наутов Самуил Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1936

Сын: Наутов Валентин Самуилович

Отец ребёнка: Наутов Самуил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наутов Самуил Иванович

Смерть
1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.