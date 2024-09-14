Павла Яковлевна
Место рожденияRussia
Дата рождения?.05.1900
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch | Legacy NFS Source: Павла Яковлевна - Government record: birth-name: Pavla Iakovlevna
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Наутова) Екатерина Самуиловна
Отец ребёнка: Наутов Самуил Иванович
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
Около 1925
Отец ребёнка: Наутов Самуил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: (Наутова) Мария Самуиловна
Отец ребёнка: Наутов Самуил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Наутов Николай Самуилович
Отец ребёнка: Наутов Самуил Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1936
Сын: Наутов Валентин Самуилович
Отец ребёнка: Наутов Самуил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наутов Самуил Иванович
Смерть
1984