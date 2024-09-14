(Наутова) Екатерина Самуиловна
Место рожденияЗахарьино, Ермаковский, Ярославская, Russia
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиДо 2010
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: Наутов Самуил Иванович
Мать: Павла Яковлевна
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch | Legacy NFS Source: Екатерина Самуиловна Наутова - Government record: birth-name: Екатерина Самуиловна Наутова
Смерть
До 2010