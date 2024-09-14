(Наутова) Екатерина Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наутова) Екатерина Самуиловна

Место рождения

Захарьино, Ермаковский, Ярославская, Russia

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

До 2010

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Наутов Самуил Иванович

Мать: Павла Яковлевна

Упоминание
Неизвестно
FamilySearch | Legacy NFS Source: Екатерина Самуиловна Наутова - Government record: birth-name: Екатерина Самуиловна Наутова
Смерть
До 2010

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