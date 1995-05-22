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Груздев (Хватов) Николай Николаевич

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

14.10.1948

Дата смерти

22.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1948

Отец: Хватов Николай

Мать: Диденко Мария Александровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
07.01.1970

Жена: Груздева Нина Викторовна

Рождение ребёнка
12.02.1970

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Груздева Нина Викторовна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1975

Сын: Груздев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Груздева Нина Викторовна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сварщик
Место жительства
Неизвестно
Удомля, Удомельский, Тверская область
Смерть
22.05.1995
Удомля, Удомельский, Тверская область
Причина смерти: Рак поджелудочной железы
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