Груздев (Хватов) Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1948
Дата смерти22.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1948
Отец: Хватов Николай
Бракосочетание
07.01.1970
Жена: Груздева Нина Викторовна
Рождение ребёнка
12.02.1970
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Груздева Нина Викторовна
Рождение ребёнка
18.04.1975
Сын: Груздев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Груздева Нина Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
Сварщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1995
Причина смерти: Рак поджелудочной железы