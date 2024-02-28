(Груздева) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1970
Рождение ребёнка
09.04.1988
Сын: Абдулгалимов Николай Эдуардович
Отец ребёнка: Абдулгалимов Эдуард Азизович
Рождение ребёнка
25.02.1997
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Клячин Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Клячин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клячин Александр
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург