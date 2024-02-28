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(Груздева) Ольга Николаевна

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Место рождения

Асбест, Асбестовский, Свердловская область

Дата рождения

12.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1970

Отец: Груздев Николай Николаевич

Мать: Груздева Нина Викторовна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1988

Сын: Абдулгалимов Николай Эдуардович

Отец ребёнка: Абдулгалимов Эдуард Азизович

Удомля, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.02.1997

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Клячин Александр

Удомля, Удомельский, Тверская область
Развод
Неизвестно

Муж: Клячин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клячин Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Абдулгалимов Эдуард Азизович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулгалимов Эдуард Азизович

Место жительства
Неизвестно
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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