Абдулгалимов Эдуард Азизович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1988
Сын: Абдулгалимов Николай Эдуардович
Мать ребёнка: Ольга Николаевна
Удомля, Удомельский, Тверская область
Развод
Неизвестно
Жена: Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Николаевна