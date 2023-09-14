Абдулгалимов Эдуард Азизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулгалимов Эдуард Азизович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1988

Сын: Абдулгалимов Николай Эдуардович

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

Удомля, Удомельский, Тверская область
Развод
Неизвестно

Жена: Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Николаевна

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