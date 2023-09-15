Груздев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1975
Бракосочетание
16.08.1997
Рождение ребёнка
08.04.1999
Сын: Груздев Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: Груздева Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
28.04.2009
Сын: Груздев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Груздева Наталья Валерьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер ОТД
Место жительства
Неизвестно