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Груздев Алексей Николаевич

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Место рождения

Асбест, Асбестовский, Свердловская область

Дата рождения

18.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1975

Отец: Груздев Николай Николаевич

Мать: Груздева Нина Викторовна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
16.08.1997

Жена: Груздева Наталья Валерьевна

Удомля, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.04.1999

Сын: Груздев Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: Груздева Наталья Валерьевна

Удомля, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.2009

Сын: Груздев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Груздева Наталья Валерьевна

Удомля, Удомельский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер ОТД
Место жительства
Неизвестно
Удомля, Удомельский, Тверская область
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