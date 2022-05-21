Слукин Николай Андреевич
Место рожденияМосковская обл., Егорьевский р-он
Дата рождения1907
Дата смерти1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Слукин Андрей (Андреян)
Мать: Слукина Марфа Петровна
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
03.10.1935
Дочь: Подольская (Слукина) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Слукина (Попова) Анна Давыдовна
Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Слукина Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Слукина (Попова) Анна Давыдовна
Смерть
1941