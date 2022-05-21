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Слукин Николай Андреевич

Место рождения

Московская обл., Егорьевский р-он

Дата рождения

1907

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Слукин Андрей (Андреян)

Мать: Слукина Марфа Петровна

Бракосочетание
1933

Жена: Слукина (Попова) Анна Давыдовна

Рождение ребёнка
03.10.1935

Дочь: Подольская (Слукина) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Слукина (Попова) Анна Давыдовна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Слукина Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Слукина (Попова) Анна Давыдовна

Смерть
1941

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