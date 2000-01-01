Слукина Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слукина Марфа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960 или 1970

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907

Сын: Слукин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Слукин Андрей

Московская обл., Егорьевский р-он
Рождение
1960 или 1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слукин Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Слукин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слукин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Слукин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слукин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Слукин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слукина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Слукин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слукин Андрей

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