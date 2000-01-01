Слукина Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960 или 1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Слукин Андрей
Московская обл., Егорьевский р-он
Рождение
1960 или 1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Слукин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слукин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Слукин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Слукин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слукина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Слукин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слукин Андрей