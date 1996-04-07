Слукина (Попова) Анна Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слукина (Попова) Анна Давыдовна

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Место рождения

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край

Дата рождения

1912

Дата смерти

07.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Попов Давыд

Мать: Попова Вера

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
1933

Муж: Слукин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
03.10.1935

Дочь: Подольская Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Слукин Николай Андреевич

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Слукина Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Слукин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Слукин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.04.1996
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