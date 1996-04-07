Слукина (Попова) Анна Давыдовна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти07.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Попов Давыд
Мать: Попова Вера
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
03.10.1935
Дочь: Подольская Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Слукин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Слукина Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Слукин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.04.1996