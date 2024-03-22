Першаков Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения11.09.1872 ст.
Дата смерти07.05.1951
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1872 ст.
Бракосочетание
22.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
13.01.1902 ст.
Сын: Першаков Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
?.11.1903 ст.
Дочь: Тиханенкова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
05.02.1909 ст.
Дочь: Кашина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Першакова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
15.09.1912 ст.
Сын: Першаков Александр Федорович
Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Першаков Николай Федорович
Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
02.11.1921
Дочь: Левенец Ираида Федоровна
Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна
Смерть
07.05.1951