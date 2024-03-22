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Першаков Федор Иванович

Место рождения

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.09.1872 ст.

Дата смерти

07.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1872 ст.

Отец: Першаков Иван Иванович

Мать: Першакова Агриппина Гавриловна

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
22.01.1901 ст.

Жена: Першакова Анна Емельяновна

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1902 ст.

Сын: Першаков Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.11.1903 ст.

Дочь: Тиханенкова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
05.02.1909 ст.

Дочь: Кашина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Першакова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
15.09.1912 ст.

Сын: Першаков Александр Федорович

Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Першаков Николай Федорович

Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
02.11.1921

Дочь: Левенец Ираида Федоровна

Мать ребёнка: Першакова Анна Емельяновна

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.05.1951
Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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