Першакова (Судакова) Агриппина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першакова (Судакова) Агриппина Гавриловна

Место рождения

Ботило, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1872 г.р.
1877 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Судаков Гавриил Михайлович

Мать: не указана

Ботило, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Першаков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1872 ст.

Сын: Першаков Федор Иванович

Отец ребёнка: Першаков Иван Иванович

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1877 ст.

Сын: Першаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Першаков Иван Иванович

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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