Першакова (Судакова) Агриппина Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Судаков Гавриил Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Першаков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1872 ст.
Отец ребёнка: Першаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1877 ст.
Сын: Першаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Першаков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно