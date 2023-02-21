Першакова (Матюхина) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першакова (Матюхина) Анна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1901 ст.

Муж: Першаков Федор Иванович

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
22.01.1901 ст.

Муж: Першакова Федор Иванович

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1902 ст.

Сын: Першаков Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Першаков Федор Иванович

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.11.1903 ст.

Дочь: Тиханенкова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Першаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1909 ст.

Дочь: Кашина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Першаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Першакова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Першаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1912 ст.

Сын: Першаков Александр Федорович

Отец ребёнка: Першаков Федор Иванович

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Першаков Николай Федорович

Отец ребёнка: Першаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1921

Дочь: Левенец Ираида Федоровна

Отец ребёнка: Першаков Федор Иванович

Шухободь, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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