Першаков Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПершаков Николай Федорович

Першаков Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Першаков Федор Иванович

Мать: Першакова Анна Емельяновна

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close