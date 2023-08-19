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Кисляков Герасим Ефимович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 01.03.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.03.1814

Отец: Кисляков Ефим Федорович

Мать: Кислякова Васса Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Подзорова (Кислякова) Наталия Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кисляков Степан Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
29.07.1857

Жена: Кислякова Мария Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.03.1858

Сын: Кисляков Гавриил Герасимович

Мать ребёнка: Кислякова Мария Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1862

Сын: Кисляков Семен Герасимович

Мать ребёнка: Кислякова Мария Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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