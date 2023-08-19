Кисляков Герасим Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.03.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.03.1814
Отец: Кисляков Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислякова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Подзорова (Кислякова) Наталия Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Кисляков Степан Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
29.07.1857
Рождение ребёнка
14.03.1858
Сын: Кисляков Гавриил Герасимович
Мать ребёнка: Кислякова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1862
Сын: Кисляков Семен Герасимович
Мать ребёнка: Кислякова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно