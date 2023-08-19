Кисляков Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисляков Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Васса Федоровна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1811

Дочь: Кислякова (Макарова) Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Кислякова Васса Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 01.03.1814

Сын: Кисляков Герасим Ефимович

Мать ребёнка: Кислякова Васса Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Кисляков Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Кислякова Васса Федоровна

Рождение ребёнка
07.03.1819

Сын: Кисляков Яков Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1821

Сын: Кисляков (Грошиков) Иван Ефимович

Мать ребёнка: Кислякова Васса Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Кислякова (Кислякова) Мавра Ефимовна

Мать ребёнка: Кислякова Васса Федоровна

Смерть
Неизвестно

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