Кисляков Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.01.1811
Дочь: Кислякова (Макарова) Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Кислякова Васса Федоровна
Рождение ребёнка
Около 01.03.1814
Сын: Кисляков Герасим Ефимович
Мать ребёнка: Кислякова Васса Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Кислякова Васса Федоровна
Рождение ребёнка
07.03.1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1821
Сын: Кисляков (Грошиков) Иван Ефимович
Мать ребёнка: Кислякова Васса Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Кислякова (Кислякова) Мавра Ефимовна
Мать ребёнка: Кислякова Васса Федоровна
Смерть
Неизвестно