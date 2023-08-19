Кисляков Яков Ефимович
Место рождения
Дата рождения07.03.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1819
Отец: Кисляков Ефим Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Суркова (Кислякова) Минодора Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1852
Дочь: Кислякова (Кислякова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Кислякова Ирина Трифоновна
Рождение ребёнка
26.02.1855
Сын: Кисляков Прокофий Яковлевич
Мать ребёнка: Кислякова Ирина Трифоновна
Рождение ребёнка
24.07.1857
Мать ребёнка: Кислякова Ирина Трифоновна
Рождение ребёнка
10.07.1859
Сын: Кисляков Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Кислякова Ирина Трифоновна
Рождение ребёнка
24.08.1861
Дочь: Кислякова (Кислякова) Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Кислякова Ирина Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Кислякова (Кислякова) Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.07.1867
Сын: Кисляков Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно