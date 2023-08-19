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Кисляков Яков Ефимович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.03.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1819

Отец: Кисляков Ефим Федорович

Мать: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Ирина Трифоновна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Суркова (Кислякова) Минодора Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1852

Дочь: Кислякова (Кислякова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Кислякова Ирина Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1855

Сын: Кисляков Прокофий Яковлевич

Мать ребёнка: Кислякова Ирина Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1857

Сын: Кисляков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кислякова Ирина Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1859

Сын: Кисляков Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Кислякова Ирина Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1861

Дочь: Кислякова (Кислякова) Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Кислякова Ирина Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Кислякова (Кислякова) Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.07.1867

Сын: Кисляков Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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