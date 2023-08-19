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Кислякова Ирина Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляков Яков Ефимович

Рождение ребёнка
02.08.1852

Дочь: Кислякова (Кислякова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Кисляков Яков Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1855

Сын: Кисляков Прокофий Яковлевич

Отец ребёнка: Кисляков Яков Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1857

Сын: Кисляков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кисляков Яков Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1859

Сын: Кисляков Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Кисляков Яков Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1861

Дочь: Кислякова (Кислякова) Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Кисляков Яков Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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