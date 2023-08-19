Кислякова Ирина Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1852
Дочь: Кислякова (Кислякова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Кисляков Яков Ефимович
Рождение ребёнка
26.02.1855
Сын: Кисляков Прокофий Яковлевич
Отец ребёнка: Кисляков Яков Ефимович
Рождение ребёнка
24.07.1857
Отец ребёнка: Кисляков Яков Ефимович
Рождение ребёнка
10.07.1859
Сын: Кисляков Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Кисляков Яков Ефимович
Рождение ребёнка
24.08.1861
Дочь: Кислякова (Кислякова) Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Кисляков Яков Ефимович
Смерть
Неизвестно