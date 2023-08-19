Суркова (Кислякова) Минодора Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Кисляков Яков Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1858
Рождение ребёнка
27.02.1860
Отец ребёнка: Сурков Вукол Яковлевич
Рождение ребёнка
09.02.1862
Дочь: Суркова Агафия Вуколовна
Отец ребёнка: Сурков Вукол Яковлевич
Рождение ребёнка
12.02.1864
Сын: Абажганкин Федор Вуколович
Отец ребёнка: Сурков Вукол Яковлевич
Рождение ребёнка
20.05.1868
Сын: Абажганкин Константин Вуколович
Отец ребёнка: Сурков Вукол Яковлевич
Смерть
Неизвестно