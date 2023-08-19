Суркова (Кислякова) Минодора Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова (Кислякова) Минодора Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Кисляков Яков Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1858

Муж: Сурков Вукол Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1860

Сын: Сурков Василий Вуколович

Отец ребёнка: Сурков Вукол Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1862

Дочь: Суркова Агафия Вуколовна

Отец ребёнка: Сурков Вукол Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1864

Сын: Абажганкин Федор Вуколович

Отец ребёнка: Сурков Вукол Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1868

Сын: Абажганкин Константин Вуколович

Отец ребёнка: Сурков Вукол Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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