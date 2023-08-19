Кислякова Васса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.01.1811
Дочь: Кислякова (Макарова) Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Кисляков Ефим Федорович
Рождение ребёнка
Около 01.03.1814
Сын: Кисляков Герасим Ефимович
Отец ребёнка: Кисляков Ефим Федорович
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Кисляков Ефим Федорович
Рождение ребёнка
19.09.1821
Сын: Кисляков (Грошиков) Иван Ефимович
Отец ребёнка: Кисляков Ефим Федорович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Кислякова (Кислякова) Мавра Ефимовна
Отец ребёнка: Кисляков Ефим Федорович
Смерть
Неизвестно