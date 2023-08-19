Кислякова Васса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислякова Васса Федоровна

Кислякова Васса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляков Ефим Федорович

Рождение ребёнка
Около ?.01.1811

Дочь: Кислякова (Макарова) Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Кисляков Ефим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 01.03.1814

Сын: Кисляков Герасим Ефимович

Отец ребёнка: Кисляков Ефим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Кисляков Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Кисляков Ефим Федорович

Рождение ребёнка
19.09.1821

Сын: Кисляков (Грошиков) Иван Ефимович

Отец ребёнка: Кисляков Ефим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Кислякова (Кислякова) Мавра Ефимовна

Отец ребёнка: Кисляков Ефим Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.