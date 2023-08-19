Кислякова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Дражжин Семен Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1854
Сын: Дражжин Василий Семенович
Отец ребёнка: Дражжин Семен Иванович
Бракосочетание
29.07.1857
Рождение ребёнка
14.03.1858
Сын: Кисляков Гавриил Герасимович
Отец ребёнка: Кисляков Герасим Ефимович
Рождение ребёнка
02.02.1862
Сын: Кисляков Семен Герасимович
Отец ребёнка: Кисляков Герасим Ефимович
Смерть
Неизвестно