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Кислякова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дражжин Семен Иванович

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Дразжин Федор Семенович

Отец ребёнка: Дражжин Семен Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1854

Сын: Дражжин Василий Семенович

Отец ребёнка: Дражжин Семен Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
29.07.1857

Муж: Кисляков Герасим Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.03.1858

Сын: Кисляков Гавриил Герасимович

Отец ребёнка: Кисляков Герасим Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1862

Сын: Кисляков Семен Герасимович

Отец ребёнка: Кисляков Герасим Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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