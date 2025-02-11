(Лепешкина) Ольга Михаиловна
женский, родилась 1880, Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 20.07.1887, Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛепешкин (Унтер-Офицер) Михаил МихаиловичНеизвестно г.р.
МатьЛепешкина Евгения ТерентьевнаНеизвестно г.р.
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Рождение
1880
Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.07.1887
Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область