(Лепешкина) Ольга Михаиловна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лепешкина) Ольга Михаиловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1880, Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 20.07.1887, Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лепешкин (Унтер-Офицер) Михаил МихаиловичНеизвестно г.р.
Мать
Лепешкина Евгения ТерентьевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Лепешкин (Унтер-Офицер) Михаил Михаилович

Мать: Лепешкина Евгения Терентьевна

Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
20.07.1887
Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

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