Лепешкина Евгения Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.12.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович
Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ольга Михаиловна
Отец ребёнка: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович
Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1883
Дочь: Мария Михаиловна
Отец ребёнка: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович
Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1884
Сын: Лепешкин Дмитрий Михаилович
Отец ребёнка: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович
Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1889
Сын: Лепешкин Александр Михаилович
Отец ребёнка: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович
Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1892
Сын: Лепешкин Леонид Михаилович
Отец ребёнка: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович
Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1916
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область