Лепешкина Евгения Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛепешкина Евгения Терентьевна

Лепешкина Евгения Терентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.12.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лепешкин Петр Михаилович

Отец ребёнка: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ольга Михаиловна

Отец ребёнка: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1883

Дочь: Мария Михаиловна

Отец ребёнка: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1884

Сын: Лепешкин Дмитрий Михаилович

Отец ребёнка: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1889

Сын: Лепешкин Александр Михаилович

Отец ребёнка: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Лепешкин Леонид Михаилович

Отец ребёнка: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович

Смерть
10.12.1916
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close