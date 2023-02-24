Лепешкин Дмитрий Михаилович
Место рожденияСело Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения15.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1884
Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1913
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Лепешкина Анна Григорьевна
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно