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Лепешкин Дмитрий Михаилович

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Место рождения

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

15.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1884

Отец: Лепешкин (унтер-Офицер) Михаил Михаилович

Мать: Лепешкина Евгения Терентьевна

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1913

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Лепешкина Анна Григорьевна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепешкина Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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