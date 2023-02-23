Лепешкина Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепешкина Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1913

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Лепешкин Дмитрий Михаилович

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепешкин Дмитрий Михаилович

Смерть
Неизвестно
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