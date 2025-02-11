Лепешкин (Унтер-Офицер) Михаил Михаилович
мужской, родился Неизвестно, Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Лепешкина Евгения ТерентьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Лепешкин Петр Михаилович1875 г.р.
(Лепешкина) Ольга Михаиловна1880 г.р.Показать еще 4
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Лепешкина) Ольга Михаиловна
Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна
Рождение ребёнка
01.03.1883
Дочь: (Лепешкина) Мария Михаиловна
Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна
Рождение ребёнка
15.10.1884
Сын: Лепешкин Дмитрий Михаилович
Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна
Рождение ребёнка
07.12.1889
Сын: Лепешкин Александр Михаилович
Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна
Рождение ребёнка
01.08.1892
Сын: Лепешкин Леонид Михаилович
Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна
Смерть
Неизвестно