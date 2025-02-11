Лепешкин (Унтер-Офицер) Михаил Михаилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лепешкин (Унтер-Офицер) Михаил Михаилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Лепешкина Евгения ТерентьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Лепешкин Петр Михаилович1875 г.р.
(Лепешкина) Ольга Михаиловна1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепешкина Евгения Терентьевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лепешкин Петр Михаилович

Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна

Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Лепешкина) Ольга Михаиловна

Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна

Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.03.1883

Дочь: (Лепешкина) Мария Михаиловна

Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна

Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.10.1884

Сын: Лепешкин Дмитрий Михаилович

Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна

Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.12.1889

Сын: Лепешкин Александр Михаилович

Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна

Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Лепешкин Леонид Михаилович

Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна

Старый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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