Лепешкин (унтер-офицер) Михаил Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепешкин (унтер-офицер) Михаил Михаилович

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Место рождения

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лепешкин Петр Михаилович

Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ольга Михаиловна

Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1883

Дочь: Мария Михаиловна

Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1884

Сын: Лепешкин Дмитрий Михаилович

Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1889

Сын: Лепешкин Александр Михаилович

Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Лепешкин Леонид Михаилович

Мать ребёнка: Лепешкина Евгения Терентьевна

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепешкина Евгения Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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