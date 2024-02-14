Сулейманова (Зиннатова) Файруза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманова (Зиннатова) Файруза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

16.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Зиннат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Исмагилов Идрис

Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил

Рождение ребёнка
1913

Сын: Исмагилов Ильяс

Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил

Рождение ребёнка
1916

Сын: Исмагилов Габетдин

Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил

Рождение ребёнка
21.10.1918

Сын: Исмагилов Габдрашит

Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Камалова (Сулейманова) Рашида

Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил

Рождение ребёнка
16.08.1925

Дочь: (Исмагилова) Миннегаян

Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил

Рождение ребёнка
15.03.1928

Дочь: Ахметова (Исмагилова) Гульчира

Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил

Смерть
16.08.1975

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