Сулейманова (Зиннатова) Файруза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти16.08.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Зиннат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Исмагилов Идрис
Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил
Рождение ребёнка
1913
Сын: Исмагилов Ильяс
Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил
Рождение ребёнка
1916
Сын: Исмагилов Габетдин
Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил
Рождение ребёнка
21.10.1918
Сын: Исмагилов Габдрашит
Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Камалова (Сулейманова) Рашида
Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил
Рождение ребёнка
16.08.1925
Дочь: (Исмагилова) Миннегаян
Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил
Рождение ребёнка
15.03.1928
Дочь: Ахметова (Исмагилова) Гульчира
Отец ребёнка: Сулейманов Исмагил
Смерть
16.08.1975